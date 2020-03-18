На Урале прокуратура выявила очередного нарушителя антикоррупционного законодательства

11:03 | 19.03.2020

Фото: riapo.ru

Прокуратура ЗАТО Новоуральск проверила школу села Тарасково на соблюдение требований антикоррупционного законодательства при привлечении к трудовой деятельности бывших государственных служащих.



Как сообщает прокуратура Свердловской области, в феврале 2019 года в МАУО «СОШ села Тарасково» на должность секретаря устроилась жительница Новоуральского городского округа, ранее занимавшая должность старшего специалиста отдела общего обеспечения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 28 по Свердловской области.



В соответствии с ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» работодатель при заключении трудового договора с сотрудником, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, в течение двух лет после его увольнения обязан в 10-дневный срок сообщать о приеме на работу экс-служащего бывшему работодателю. Однако руководство школы этого не сделало.



В результате в отношении школы и директора образовательного учреждения возбуждены административные дела по ст. 19.29 КоАП РФ (привлечение работодателем к трудовой деятельности на условиях трудового договора бывшего государственного служащего, замещавшего должность, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами, с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии коррупции»). Суд назначил юридическому лицу и директору школы наказание в виде штрафов в размере 50 тысяч и 20 тысяч рублей соответственно.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»