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11:03 | 19.03.2020
Фото: riapo.ru
На Урале прокуратура выявила очередного нарушителя антикоррупционного законодательства
Как сообщает прокуратура Свердловской области, в феврале 2019 года в МАУО «СОШ села Тарасково» на должность секретаря устроилась жительница Новоуральского городского округа, ранее занимавшая должность старшего специалиста отдела общего обеспечения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 28 по Свердловской области.
В соответствии с ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» работодатель при заключении трудового договора с сотрудником, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, в течение двух лет после его увольнения обязан в 10-дневный срок сообщать о приеме на работу экс-служащего бывшему работодателю. Однако руководство школы этого не сделало.
В результате в отношении школы и директора образовательного учреждения возбуждены административные дела по ст. 19.29 КоАП РФ (привлечение работодателем к трудовой деятельности на условиях трудового договора бывшего государственного служащего, замещавшего должность, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами, с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии коррупции»). Суд назначил юридическому лицу и директору школы наказание в виде штрафов в размере 50 тысяч и 20 тысяч рублей соответственно.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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