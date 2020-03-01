В Свердловской области создан оперативный штаб по коронавирусу

Губернатор Свердловской области Евгений Кувашев создал оперативный штаб по предупреждению возникновения и распространения коронавируса в регионе.Заместителями председателя, которым стал сам Куйвашев, назначены первый замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов и замгубернатора Павел Креков. Секретарем стала главный специалист отдела организации оказания медпомощи взрослому населению регионального минздрава Галина Борисевич.Помимо вышеперечисленных в состав штаба вошли главы свердловских министерств, глава Екатеринбурга Александр Высокинский, председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин, начальник УФСБ РФ по области Алексей Зиновьев, начальник ГУ МВД России по региону Александр Мешков, прокурор области Сергей Охлопков, руководитель свердловского ГУ МЧС Виктор Теряев.