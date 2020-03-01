В Екатеринбурге пройдет выставка коллекции графики Сальвадора Дали

20:40 | 16.03.2020

Фото: publy.ru

В уральской столице состоится выставка коллекции графики, скульптуры и фотографий Сальвадора Дали «Сюрреализм – это Я». Экспозиция будет работать до 31 мая.



Работы доставлены в Екатеринбург из галереи современного искусства PS Gallery в Санкт-Петербурге. Посетители смогут увидеть 11 графических серий, барельефы и скульптуры из стекла и посетить зал мультимедиа



Отметим, что в галерее «Синара Арт» отметили, что для безопасности в галерее посетители смогут получить медицинские маски и воспользоваться дезинфицирующим средством.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»