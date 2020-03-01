В Свердловской области могут запретить мероприятия с более чем 1000 участников

19:20 | 16.03.2020

Фото: m.severpost.ru

В Свердловской области власти могут ввести запрет на мероприятия, в которых принимает участие более 100 человек. Эти меры связаны с профилактикой коронавирусной инфекции.



Кроме того, на заседании штаба по профилактике коронавирусной инфекции в Екатеринбурге обсудили возможный запрет групповых выездов школьников во время каникул и появление тепловизоров в зданиях вокзалов и аэропортов.



Решение о введении дополнительных мер будет принято завтра, 17 марта.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»