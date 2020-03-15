Вузы Екатеринбурга переходят на дистанционную форму обучения из-за коронавируса

10:22 | 16.03.2020

Фото: stmegi.com

С сегодняшнего дня порядка 7000 студентов УрФУ переведены на дистанционную форму обучения из-за коронавируса. Решение о переводе остальных студентов будет принято в ближайшее время.



В пресс-службе вуза отмечают, что решение о переводе на дистанционную форму других категорий, включая студентов очной формы обучения, будет принято в зависимости от нормативных актов региональных и федеральных органов исполнительной власти и от развития эпидемиологической ситуации. На данный момент университет продолжает работать в штатном режиме.



По предварительным данным, кроме УрФУ свои двери для студентов планируют закрыть и УГГУ и УрГЭУ, где сегодня пройдут оперативные совещания.



Вопрос временного закрытия решают и школы. В 11:00 в администрации Екатеринбурга пройдет совещание, на нем станет ясно, стоит ли отправлять детей на внеплановые каникулы.



Отметим, ректор УрФУ Виктор Кокшаров заявил, что вуз готов предоставить в пользование другим российским университетам онлайн-курсы и модули, электронные учебники и учебные пособия, доступ к электронным библиотекам, контрольно-измерительным материалам. В ближайшее время УрФУ проведет серию обучающих семинаров по дистанционному обучению студентов.



В выходные Минпросвещения РФ направило в регионы рекомендации при необходимости переходить на дистанционное обучение в связи с распространением коронавируса. Образовательным учреждениям рекомендовано задействовать все онлайн-форматы.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»