Ночью в Екатеринбурге горела насосная станция «Водоканала»

09:40 | 16.03.2020

Фото: ИА «Ночные новости»

Сегодня ночью на насосной станции «Водоканала» произошел пожар. На площади 15 погонных метров сгорели силовые кабели в кабель-каналах и на площади 25 кв.м повреждены распределительные ячейки в помещении распределительного пункта насосной станции.



Сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчера в 02:30 по местному времени. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали 69 спасателей на 19 спецмашинах.



Все работы на месте происшествия завершились лишь к утру. Причины произошедшего выясняются. Пострадавших нет.



Местные жители отмечают, что после пожара в домах на Водонасосной отключили электричество. Сколько зданий осталось без энергии, неизвестно. В диспетчерской электросетевой компании информацию об отключении электричества в жилых домах не подтвердили, сказав, что жалоб по этому поводу не было.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»