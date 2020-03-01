Генконсульство Чехии в Екатеринбурге временно перестает выдавать шенгенские визы

14:59 | 13.03.2020

Фото: viza66.ru

С 14 марта Генконсульство Чехии в столице Урала перестает принимать заявления на получения шенгенских виз. Как сообщается на официальном сайте, ограничения введены временно из-за опасного вируса.



– Правительство Чешской Республики объявило чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса, которая будет действовать в течение 30 дней. Кризисные меры касаются также визового процесса. С 14 марта в Генконсульстве приостанавливается прием заявлений на получение шенгенских виз, а также заявлений на долгосрочную визу/долговременное или постоянное пребывание. Меры также касаются членом семей граждан ЕС, – написано на сайте.



Также тем, кто уже зарегистрирован на подачу заявлений, рекомендуют подождать возобновления визового процесса.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»