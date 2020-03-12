В Свердловской области возбудили уголовное дело по факту хранения 1,552 грамма наркотиков

13:43 | 13.03.2020

Фото: ОМВД России по ГО «город Лесной»

В Свердловской области возбудили уголовное дело по факту хранения наркотических средств массой 1,552 грамма, об этом рассказали в ОМВД России по ГО «город Лесной».



Подозреваемого задержали 10 марта на 29 км автодороги Нижняя Тура - Качканар. Там был остановлен автомобиль ЗИЛ-433362, в котором были обнаружены свертки фольги с подозрительным веществом. Во время экспертизы выяснилось, что это наркотическое средство N-метилэфедрон. Водитель автомобиля приобрел его через интернет.



В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»