В Екатеринбурге отпраздновали 77-ю годовщину формирования Уральского добровольческого танкового корпуса

В Екатеринбурге сегодня, 12 марта, прошел митинг, посвященный годовщине создания Уральского добровольческого танкового корпуса. Около трехсот человек собрались на площади Первой Пятилетки. Среди них – ветераны танкового корпуса, труженики тыла и школьники из Орджоникидзевского района.Приветствовал участников глава района Роман Кравченко, отметивший огромный вклад в победу со стороны как добровольцев-танкистов, так и тех, кто делал сами танки.«Момент создания Добровольческого танкового корпуса стал переломным для многих. Здесь, на Урале, показали, что ради страны и победы в войне готовы пожертвовать многим: детством, стоя по 18 часов у станка, жизнью, отправляясь на передовую. Спасибо всем, кто ради мирного неба над нашими головами поставил на кон самое дорогое. Вечная память погибшим и ушедшим», - сказал Роман Кравченко.Под звуки оркестра участники митинга возложили цветы к мемориалу добровольцам.Напомним, Уральский добровольческий танковый корпус - это танковое соединение, созданное сверхурочным трудом уральских рабочих на добровольные взносы жителей Свердловской, Челябинской и Молотовской области. Идея создания танкового корпуса возникла на Урале в дни завершения разгрома гитлеровских войск под Сталинградом.