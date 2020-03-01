В Екатеринбурге состоялись премьера индийского фильма ужасов и пресс-конференция с режиссером и актерами

21:01 | 12.03.2020

Фото: Андрей Осенков

Сегодня, 12 марта, в кинотеатре «Пассаж-синема» состоялась премьера индийского фильма ужасов «Тьма». Фильм представили режиссёр Датту Сандип и актеры, они же дали пресс-конференцию журналистам, угостились караваем и рассказали о своей картине.



Датту Сандип сразу предупредил любителей традиционного индийского кино о своеобразности своего фильма: «Кто ожидает танцев и песен, наверное, будет разочарован. Потому что они привыкли к традиционному индийскому кино с песноплясками. Всё-таки, это такой жесткач, настоящая история ужасов. Этот фильм – некий эксперимент, потому что в обычных индийских фильмах ужасов всё же есть танцы и песни, мы же отошли от такого понимания и сделали его иначе.



Сюжет фильма крутится вокруг Рахула и Йогеша – любителей записывать фальшивые ролики с разными духами, призраками и прочей нечестью, которых нанимает риелтор, чтобы расследовать самоубийство своей жены. Он считает, что это промыслы страшного Зла, с которым суждено встретиться всем героям фильма. Главные роли в фильме исполнили звезды телесериалов и театральных постановок, лауреаты театральных премий: Сатиш Гэйдж, Ашок Бисварао, Шрейас Бехре, Раджкумар Джарандж, Вайбхав Чаван и Гаятри Чигаликар. Многие из них впервые снимаются в фильме ужасов.



Один из актёров отрыл закулисье съемочного процесса и рассказал, как проходили съёмки фильма: «Сам жанр ужасов совсем не тяжёлый, не проблематичный, тут другая история. Нам самим пришлось держать камеру, каждый актёр стал оператором: взял в руки камеру и начал самостоятельно снимать».



Режиссер Датту Сандип заявил, что актеры поверили во все, что снимали. Бывало, что когда кто-то задерживался на площадке, то рассказывал режиссеру о звуках движения в темноте. А некоторых преследовало это ощущение по пути домой. Датту Сандип рассказал, что лишь после последнего съемочного дня все прекратилось. «Мне кажется, история хотела быть рассказана правдоподобно, и давала нам это понять таким образом», – добавил режиссер.



Добавим, что фильм ужасов «Тьма» откроет IV фестиваль индийского кино «MacCofee Bollywood Film Festival Russia», который пройдет с 10 по 15 марта в рамках проекта «КАРО.Арт» на площадках сети кинотеатров «КАРО».

Андрей Осенков © «Вечерние ведомости»