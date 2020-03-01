Новости дня
21:01 | 12.03.2020
Фото: Андрей Осенков
В Екатеринбурге состоялись премьера индийского фильма ужасов и пресс-конференция с режиссером и актерами
Датту Сандип сразу предупредил любителей традиционного индийского кино о своеобразности своего фильма: «Кто ожидает танцев и песен, наверное, будет разочарован. Потому что они привыкли к традиционному индийскому кино с песноплясками. Всё-таки, это такой жесткач, настоящая история ужасов. Этот фильм – некий эксперимент, потому что в обычных индийских фильмах ужасов всё же есть танцы и песни, мы же отошли от такого понимания и сделали его иначе.
Сюжет фильма крутится вокруг Рахула и Йогеша – любителей записывать фальшивые ролики с разными духами, призраками и прочей нечестью, которых нанимает риелтор, чтобы расследовать самоубийство своей жены. Он считает, что это промыслы страшного Зла, с которым суждено встретиться всем героям фильма. Главные роли в фильме исполнили звезды телесериалов и театральных постановок, лауреаты театральных премий: Сатиш Гэйдж, Ашок Бисварао, Шрейас Бехре, Раджкумар Джарандж, Вайбхав Чаван и Гаятри Чигаликар. Многие из них впервые снимаются в фильме ужасов.
Один из актёров отрыл закулисье съемочного процесса и рассказал, как проходили съёмки фильма: «Сам жанр ужасов совсем не тяжёлый, не проблематичный, тут другая история. Нам самим пришлось держать камеру, каждый актёр стал оператором: взял в руки камеру и начал самостоятельно снимать».
Режиссер Датту Сандип заявил, что актеры поверили во все, что снимали. Бывало, что когда кто-то задерживался на площадке, то рассказывал режиссеру о звуках движения в темноте. А некоторых преследовало это ощущение по пути домой. Датту Сандип рассказал, что лишь после последнего съемочного дня все прекратилось. «Мне кажется, история хотела быть рассказана правдоподобно, и давала нам это понять таким образом», – добавил режиссер.
Добавим, что фильм ужасов «Тьма» откроет IV фестиваль индийского кино «MacCofee Bollywood Film Festival Russia», который пройдет с 10 по 15 марта в рамках проекта «КАРО.Арт» на площадках сети кинотеатров «КАРО».
Андрей Осенков © «Вечерние ведомости»
Сегодня
21:06 | 12.03.2020
Первый анализ подтвердил наличие коронавируса у пермяка
21:01 | 12.03.2020
В Екатеринбурге состоялись премьера индийского фильма ужасов и пресс-конференция с режиссером и актерами
19:34 | 12.03.2020
Александр Шлеменко не будет выступать на турнире по ММА в Екатеринбурге из-за коронавируса
18:45 | 12.03.2020
В Екатеринбурге образовались сильные пробки
18:33 | 12.03.2020
Новое пособие на детей от трех до семи лет смогут получать более 55,5 тысяч семей в Свердловской области
18:08 | 12.03.2020
Количество рейсов из Екатеринбурга до Казахстана увеличат до четырех
17:54 | 12.03.2020
В Березниках освоили новый метод лечения онкозаболеваний
17:00 | 12.03.2020
В Красноуфимске в колонию-поселение отправили пьяного водителя мотоблока, по вине которого погиб пассажир
16:49 | 12.03.2020
Дмитрий Махонин: В крае должны и будут предприниматься все меры для защиты от коронавируса
16:47 | 12.03.2020
Ремонт КОСК «Россия» в Екатеринбурге сделают в течение пяти лет
16:25 | 12.03.2020
В Нижнем Тагиле перекроют четыре улицы
16:11 | 12.03.2020
Парламент Пермского края поддержал инициативу президента
16:06 | 12.03.2020
В Екатеринбурге из-за менингита скончался полуторагодовалый малыш, родители обвиняют врачей
16:02 | 12.03.2020
С начала года в Перми более 90 молодых семей уже получили сертификаты на компенсацию стоимости жилья
15:16 | 12.03.2020
В одном из дворов Екатеринбурга конфликт закончился ножевым ранением
15:00 | 12.03.2020
В столице Урала установлен температурный рекорд
14:40 | 12.03.2020
Гордума отправила обращение в Заксобрание о присвоении Екатеринбургу звания «Город трудовой доблести»
14:18 | 12.03.2020
Во втором квартале 2020 года восстановят забор в районе Птицефабрики
14:04 | 12.03.2020
В Кировском районе Перми откроются две городские ярмарки
13:56 | 12.03.2020
«Горьковка» приглашает пермяков на выставки и дискуссию о коронавирусе
13:56 | 12.03.2020
На «уральской Рублевке» на 45 гектарах земли пытались незаконно построить коттеджный поселок
13:39 | 12.03.2020
Пожарами на Уралмаше заинтересовались силовики
13:33 | 12.03.2020
Основанную в Екатеринбурге сеть «Норд» продали челябинской компании
13:21 | 12.03.2020
Свердловское Заксобрание одобрило внесение поправок в Конституцию РФ
12:55 | 12.03.2020
В Екатеринбурге задержан мошенник, вымогающий деньги у пенсионеров
12:46 | 12.03.2020
В центре Перми можно бесплатно заниматься спортом
12:40 | 12.03.2020
В ближайшее время Екатеринбург и Курган свяжет «Ласточка»
12:21 | 12.03.2020
Пермякам напоминают о необходимости подготовки пакета документов на получение сертификата в детский лагерь
12:19 | 12.03.2020
Под Екатеринбургом в пожаре погибла женщина