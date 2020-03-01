На «уральской Рублевке» на 45 гектарах земли пытались незаконно построить коттеджный поселок

13:56 | 12.03.2020

Сысертская межрайонная прокуратура пресекла нарушение земельного и градостроительного законодательства в поселке Бобровском. Установлено, что в территориальный отдел Управления Росреестра по Свердловской области обратилась компания с заявлением о разделе одного земельного участка площадью около 45 га на более 350 земельных участков с целью создания коттеджного поселка.



Еще в 2013 году указанный земельный участок был неправомерно отнесен к функциональным зонам размещения коллективных садов и дач, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Прокурорская проверка показала, что фактически данный земельный участок относится к иной функциональной зоне - сельскохозяйственным угодьям.



По результатам проверки прокуратура в адрес председателя думы Сысертского городского округа принесла 2 протеста, в настоящее время они рассмотрены и удовлетворены в полном объеме.

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