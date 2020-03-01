Экологический совет готовит зеленый каркас для уральской столицы

18:55 | 11.03.2020

Фото: екатеринбург.рф

Сегодня, 11 марта, состоялось выездное заседание экологического совета при главе Екатеринбурга, в ходе которого с докладами выступили ведущие специалисты уральского управления Гидрометеослужбы и департамента Росгидромета по УрФО.



Во время заседания эксперты рассмотрели вопросы аэродинамики Екатеринбурга, оказывающей существенное влияние на развитие города, и обеспечения в каждом районе благоприятной экологической среды с размещением рекреационных зон. Председатель экологического совета Ольга Старцева отметила, что с учетом перспектив проведения крупных международных мероприятий (например, Универсиады-2023) городу необходимы метеопосты наблюдения за экологической обстановкой. Сейчас таких постов в Екатеринбурге восемь, а должно быть не менее десяти.



– Зелёный каркас, с нашей точки зрения, главный стержень развития уральской столицы на ближайшие годы, на который нанизываются транспортный, строительный, жилищно-коммунальный каркасы. Мы, как и строители с архитекторами, готовим свои предложения для внесения их в проект Генплана, чтобы решать экологические вопросы во взаимодействии с горожанами. Уверена, принятые решения станут основой «зелёной повестки» работы Администрации города Екатеринбурга, – отметила Старцева.



Напомним, что экологический совет при главе Екатеринбурга создали в конце декабря прошлого года. В него вошли 18 экспертов, готовых рассматривать вопросы и готовить для мэра предложения по реализации единой экологической политики и национальных проектов «Экология», «Жильё и городская среда».

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»