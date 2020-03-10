В Екатеринбурге на неделю закрыли улицу Полевую

09:43 | 11.03.2020

В уральской столице на неделю закрыли движение транспорта по улице Полевой. Речь идет об участке в районе дома по адресу Полевая,2 «к».



Как сообщили в администрации города Екатеринбурга, ограничение связано со строительством газопровода. Оно продлился с 11 по 18 марта.



Кроме того, с 18 по 19 марта будет также закрыто движение в районе дома на Полевой,2 «з».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»