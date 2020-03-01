На свердловских дорогах введут временные ограничения на движение большегрузов

17:55 | 10.03.2020

Фото: yugopolis.ru

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление, согласно которому на региональных дорогах будут введены временные ограничения на движение большегрузов.



Ограничения продлятся с 19 апреля по 31 августа. Большегрузам разрешено будет передвигаться в период с 22:00 до 10:00. Управление автомобильных дорог и вице-губернатор Сергей Швиндт назначены ответственными за сохранение дорог в регионе.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»