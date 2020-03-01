Жители Екатеринбурга смогут оставить надписи на Ельцин Центре

16:50 | 5.03.2020

Фото: zen.yandex.com

Екатеринбуржцам предложили принять участие в инсталляции «Футурология» в рамках фестиваля Pixels Fest 2020.



Согласно идее авторов представления, с 7 по 15 марта на медиафасаде Ельцин Центра будут размещены послания жителей Екатеринбурга в будущее рядом с цитатами великих людей. Чтобы принять участие в интерактивной инсталляции, нужно отправить бесплатную SMS на номер +7-985-770-75-75. В тексте должен присутствовать префикс pixel, а количество допустимых знаков – не более 90.



Также на медиафасаде будут представлены арт-работы не только отечественных художников, но и зарубежных, а еще на экране появится обширная международная программа наиболее актуальных и инновационных видеоарт и анимационных работ, образовательная и дискуссионная программа, международная выставка в VR-формате и воркшопы от онлайн-университета Skillbox.



Организаторы отмечают, несмотря на то что вход на все площадки фестиваля – свободный, на некоторые нужна предварительная регистрация.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»