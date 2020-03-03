В Нижнем Тагиле запретят парковаться на двух участках

09:48 | 4.03.2020

В Нижнем Тагиле на двух участках в Дзержинском районе города установят дорожные знаки «Остановка запрещена». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



18 марта запрещающие знаки для обеспечения беспрепятственного проезда школьного автобуса поставят у школы № 8 в районе улиц Садоводов проезд и Лесной проезд.



Кроме того, знак появится у магазина «Магнит», расположенного (ул. Зари, 60). В этом случае ограничение вводятся для того, чтобы грузовики с продуктами могли подъехать к магазину.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»