Екатеринбург встал в 8-балльных пробках

18:55 | 3.03.2020

Фото: скриншот «Яндекс.Пробки»

В уральской столице образовались сильные заторы. Согласно сервису «Яндекс.Пробки», ситуация на дорогах оценивается на 8 баллов.



Так, сильную загруженность можно наблюдать на улицах 8 Марта, Московской, Ленина, Фурманова, Первомайской, Восточной, Розы Люксембург и других.



Ситуация осложняется многочисленными ДТП. Столкнуться с авариями можно на перекрестках Первомайской-Восточной, Репина-Гурзуфской, Малышева-Комсомольской, а также на Объездной возле перекрестка с Амундсена и Амундсена недалеко от перекрестка с Объездной.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»