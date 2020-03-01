В Свердловской области задержаны сбытчики фальшивых банкнот

Свердловские сыщики из подразделения по борьбе с преступлениями в сфере экономики задержали двух 28-летних молодых людей, подозреваемых в сбыте поддельных денежных купюр ЦБ РФ. Об этом сообщает глава пресс-службы полицейского главка Свердловской области Валерий Горелых.Сообщается, что зарегистрированные в ХМАО представители союзных республик прибыли в Екатеринбург в декабре 2019 года. Постоянного источника дохода молодые люди не имели. По данным полковника Горелых, в период с 28 января по 1 февраля 2020 года сотрудники ОВД изъяли шесть поддельных купюр достоинством 5000 рублей каждая из незаконного оборота. Задержанные использовали фальшивки в качестве оплаты за продукты питания в магазинах Первоуральска и Каменска-Уральского.Изъятые купюры мужчины приобрели в сети «Интернет» в количестве не менее 20. В ходе обысков по месту жительства фигурантов представители МВД при силовой поддержке бойцов ОМОН Россгвардии конфисковали не только подделки, но и травматическое оружие, боеприпасы, наркотическое вещество, банковские карты, зарегистрированные на сторонних лиц, и другие вещдоки.Установлено, что один из задержанных, Мухамед, ранее был судим за кражи. Вместе с подельником Давудом он отправлен в СИЗО. Полковник Горелых отмечает, что подделку отличить от оригинала оказалось достаточно сложно: «У подделок были и водяные знаки, и даже защитная лента».Глава пресс-службы также отметил, что по шести выявленным фактам Главным следственным управлением ГУ МВД России по Свердловской области возбуждены и расследуются уголовные дела, предусмотренные ч. 1 ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.