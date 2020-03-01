Новости дня
12:18 | 2.03.2020
Фото: lanacion.com.ar
Мартовский концерт Наталии Орейро в Екатеринбурге отменен
По официальным данным, отмена связана с «техническими проблемами со стороны партнеров». Однако организаторы уверяют, что певица посетит столицу Урала в ноябре-декабре этого года. Дата предстоящего концерта будет озвучена позднее.
Билеты будут действовать на новые даты, но при желании можно оформить возврат потраченных на них денег. Вернуть билеты можно в период с 15 марта по 15 июня.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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