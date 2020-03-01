Мартовский концерт Наталии Орейро в Екатеринбурге отменен

12:18 | 2.03.2020

Фото: lanacion.com.ar

Организаторы тура Наталии Орейро «20 лет вместе» объявили об отмене ряда концертов, запланированных на март 2020 года.



По официальным данным, отмена связана с «техническими проблемами со стороны партнеров». Однако организаторы уверяют, что певица посетит столицу Урала в ноябре-декабре этого года. Дата предстоящего концерта будет озвучена позднее.



Билеты будут действовать на новые даты, но при желании можно оформить возврат потраченных на них денег. Вернуть билеты можно в период с 15 марта по 15 июня.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»