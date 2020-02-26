В Екатеринбурге вынесен приговор «новогоднему стрелку»

14:11 | 27.02.2020

Фото: katsaylidiru.livejournal.com

Октябрьский районный суд вынес приговор мужчине, который в новогоднюю ночь устроил во дворе стрельбу охолощенным автоматом.



Сотрудникам МВД задержанный по имени Эдуард объяснил, что он устроил стрельбу из-за всплеска радости, которую он испытал от наступления Нового года. Подробностей Эдуард не рассказал, так как на момент произошедшего был сильно пьян. Начальник пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых отметил, что автомат, из которого стрелял задержанный, свободно продается в спецмагазинах и опасности для окружающих не представляет.



Октябрьский суд Екатеринбурга признал дебошира виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 213 УК Р (хулиганство) и назначил ему 200 часов обязательных работ.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»