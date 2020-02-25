В Свердловской области выбрали лучшую контейнерную площадку

Регоператор ЕМУП «Спецавтобаза» совместно с Министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области подвели итоги конкурса среди контейнерных площадок в Восточном административно-производственном объединении.По мнению конкурсной комиссии, площадка образцового обустройства и содержания находится в городе Богдановиче по адресу Гагарина, 1 - она получила высшую оценку конкурсной комиссии.Контейнерная площадка обслуживает многоквартирные жилые дома под управлением УК «Богдановичская». Сотрудники УК сняли ролик, где жители Богдановича в стихах рассказали о преимуществах новой контейнерной площадки, установленной на бюджетные средства по программе «Современная комфортная городская среда». Стоит отметить, модернизация контейнерных площадок в Свердловской области проводится в рамках экологической реформы и нацпроекта «Экология».Второе место в конкурсе заняла контейнерная площадка расположенная по адресу Московская, 198 в Екатеринбурге (обслуживается УК «Юг-Центр»). Спроектированная по всем современным нормам, она содержится в идеальном порядке и соответствует всем заявленным в конкурсе критериям.«Бронзу» взяла также площадка из Екатеринбурга - Сони Морозовой, 190 в обслуживании УК «ЖКХ Октябрьского района». Небольшая контейнерная площадка обустроена согласно нормативам, и недавно для удобства жителей дома здесь были установлены новейшие контейнейнеры с люком в крышке.Оценка объектов проходила по нескольким критериям: удобство использования жителями; соответствие территории всем санитарным нормам и правилам; чистое, исправное оборудование; бетонное или асфальтобетонное основание на площадке. Дополнительно оценивались конкурсные презентации, наличие графика вывоза ТКО и другой полезной информации; состояние других контейнерных площадок в обслуживании УК или ТСЖ.«Мы рады, что конкурс дал возможность проявить участникам свои творческие способности, это говорит о неравнодушном отношении к своей работе - рассказала директор ЕМУП «Спецавтобаза» Наталья Зубова. - Общественности были представлены лучшие примеры организации и обслуживания контейнерных площадок, на которые стоит равняться».Всего на территории АПО-3 Свердловской области, где работает региональный оператор ЕМУП «Спецавтобаза», находятся 30462 контейнерных площадки, из них 10068 - в Екатеринбурге.