Свердловскую область не коснется запрет на ввоз продуктов из Китая

16:42 | 20.02.2020

Фото: stv92.ru

В территориальные подразделения Россельхознадзора направлено распоряжение о запрете ввоза животноводческой продукции из Китая, которое вступит в силу 1 марта, в рамках борьбы с коронавирусом. Однако новые ограничения не касаются Свердловской области.



Согласно документу, под запретом и продукты в заводской упаковке. В пресс-службе свердловского Россельхознадзора сообщают, что запрещены свиные уши в желе, куриные лапки и прочие деликатесы, которые в регион никогда не поступали – ни с заводов, ни в ручной клади туристов. Наталья Сайфулина, пресс-секретарь Россельхознадзора по Свердловской области, отметила, что подобного рода продукция изготавливается на местных комбинатах.



Напомним, на сегодняшний день от коронавируса погибли 2126 человек. Общее число зараженных в мире – более 75, 6 тысяч человек. Сообщение России с Китаем приостановлено, китайцам запрещен въезд на территорию страны. Одиозная идея зародилась в Екатеринбурге – поиском чихающих и кашляющих азиатов занялись казаки.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»