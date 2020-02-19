В Нижнем Тагиле прошла презентация заявки на звание «Город трудовой доблести»

12:53 | 20.02.2020

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле в музее истории «Уралвагонзавода» состоялась презентация заявки на звание почётного звания «Город трудовой доблести».



Директор Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Эльвира Меркушева рассказала, что собранный пакет документов свидетельствует о том, как в тяжелейших условиях военного времени на тагильской земле ковалась Победа. Меркушева отметила, что в городе работали научные организации, а также были развернуты госпитали. Перечень наград, которых удостоились город и тагильчане, занял несколько листов.



Подготовленные материалы уже направлены на изучение и подтверждение в Российскую академию наук. В федеральный оргкомитет «Победа» вместе с документами направили видеоролик, созданный на основе фильма «Город Н», снятого Свердловской киностудией в 1944 году.



Напомним, в декабре прошлого года Владимир Путин внёс законопроект о присвоении почётного звания «Город трудовой доблести» на рассмотрение в Госдуму РФ.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»