FISU не одобрила предложенный проект деревни Универсиады в Екатеринбурге

11:46 | 18.02.2020

Фото: oblgazeta.ru

Международная федерация университетского спорта (FISU) не согласовала строительство деревни Универсиады в Екатеринбурге в том виде, в котором это предложили проектировщики.



Как пояснил в своем Инстраграме губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, речь идет о многофункциональных корпусах, которые в дальнейшем должны были послужить в качестве корпусов УрФУ. По словам главы региона, он попросил министра образования РФ Валерия Фалькова содействовать в финансировании строительства этих корпусов.



На совещании по Универсиаде, прошедшем в министерстве спорта, насущным вопросом стала процедура возврата средств, которые регион вложит в подготовку к мероприятию. Как сообщил Куйвашев, регион уже направил в Минфин РФ предложения по данному вопросу. Также губернатор попросил министра цифрового развития РФ Максута Шадаева предоставить региону субсидию на разработку Системного проекта по созданию информационно-коммуникационной инфраструктуры на объектах игр.



Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о подготовке Универсиады 2023 года в Екатеринбурге. Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт сообщил, что на подготовку к Универсиаде-2023 потребуется 79 млрд рублей. Он отметил, что из этой суммы 53 млрд рублей должен будет выделить федеральный бюджет.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»