Осужденный свердловчанин обратился в суд с требованием указать в приговоре его принадлежность к СССР

14:18 | 15.02.2020

Свердловчанин, признанный виновным в незаконной охоте, обратился в суд, чтобы в приговоре было указано, что он является гражданином СССР, а не Российской Федерации. В апреле 2019 года мужчина в ходе незаконной охоты застрелил самца сибирской косули, за что в ноябре по приговору Ирбитского районного суда был осужден по п. «а» ч.1 ст. 258 УК РФ с наказанием в виде 6 месяцев исправительных работ.



Свою вину подсудимый признал полностью, но, тем не менее, с приговор не согласился. В апелляционной жалобе осужденный выразил несогласие с приговором суда, считая его незаконным. По мнению мужчины, суд необоснованно во вводной части приговора указал на его принадлежность к государству РФ – по его мнению, он не является гражданином РФ, а является гражданином СССР, приложив в обоснование своих доводов вкладыш СССР.



Свердловский областной суд, изучив доводы жалобы осужденного о том, что во вводной части приговора надлежит указать на его принадлежность к гражданству СССР, а не Российской Федерации, посчитал, что они являются необоснованными и удовлетворению не подлежат, поскольку, как следует из материалов дела и установлено судом, осужденный получил паспорт гражданина Российской Федерации 8 июля 2017 года. На основании полученного документа он зарегистрирован и проживает на территории России.



Представленный же в суд апелляционной инстанции вкладыш к паспорту с гражданством СССР, выдан 28 октября 2019 года, не имеет какой-либо юридической силы, поскольку представлен в копии, не заверен, не зарегистрирован отделом УФМС России по месту жительства. Кроме того, данных о регистрации такого образования, как СССР на территории Ирбитского муниципального района или города Нижний Тагил не представлено.

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