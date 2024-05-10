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В Свердловской области открыт сезон черешни
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
8 мая в аэропорт Кольцово прибыла партия свежих черешен из Узбекистана весом 6 тонн. Эта подкарантинная продукция была доставлена авиатранспортом с соответствующим фитосанитарным сертификатом.
Сотрудники отдела надзора за обеспечением карантина растений, качеством зерна и семенного контроля Уральского межрегионального управления Россельхознадзора вместе с экспертом ФГБУ «ВНИИЗЖ» провели тщательный карантинный фитосанитарный контроль.
Проведенный досмотр партии черешни, отбор образцов и лабораторная экспертиза, результаты которой показали, что карантинных объектов не обнаружено. Таким образом, черешня прошла успешный контроль и готова радовать жителей области своим вкусом.
Сотрудники отдела надзора за обеспечением карантина растений, качеством зерна и семенного контроля Уральского межрегионального управления Россельхознадзора вместе с экспертом ФГБУ «ВНИИЗЖ» провели тщательный карантинный фитосанитарный контроль.
Проведенный досмотр партии черешни, отбор образцов и лабораторная экспертиза, результаты которой показали, что карантинных объектов не обнаружено. Таким образом, черешня прошла успешный контроль и готова радовать жителей области своим вкусом.
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