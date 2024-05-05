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В Братском районе введен режим ЧС из-за пожаров, есть пострадавшие
Фото: телеграм-канал Александра Дубровина
В Братском районе Иркутской области введен режим ЧС из-за пожаров.
«В Вихоревке бушует страшный пожар. Со стихией на борьбу вышли не только пожарные расчеты, но и простые жители», - написал в телеграм-канале глава района Александр Дубровин.
По его словам, есть первые пострадавшие. «К сожалению, есть пострадавшие на пожаре. 30-летнюю женщину доставили в Братскую районную больницу, у неё сильные ожоги, состояние остаётся тяжёлым. Пострадавшая под наблюдением врачей», - сообщил глава района.
Вихоревская городская больница работает в режиме повышенной готовности. «Коечный фонд больницы готов к приёму пострадавших - развёрнуто 30 коек хирургического профиля и четыре реанимационные», - добавил Дубровин.
Ранее в МЧС по региону сообщили, что в садовых товариществах и в частном секторе горят более 80 построек, в том числе жилые дома и дачи.
По словам Дубровина, ситуацию с тушением осложняет сильный порывистый ветер.
«В Вихоревке бушует страшный пожар. Со стихией на борьбу вышли не только пожарные расчеты, но и простые жители», - написал в телеграм-канале глава района Александр Дубровин.
По его словам, есть первые пострадавшие. «К сожалению, есть пострадавшие на пожаре. 30-летнюю женщину доставили в Братскую районную больницу, у неё сильные ожоги, состояние остаётся тяжёлым. Пострадавшая под наблюдением врачей», - сообщил глава района.
Вихоревская городская больница работает в режиме повышенной готовности. «Коечный фонд больницы готов к приёму пострадавших - развёрнуто 30 коек хирургического профиля и четыре реанимационные», - добавил Дубровин.
Ранее в МЧС по региону сообщили, что в садовых товариществах и в частном секторе горят более 80 построек, в том числе жилые дома и дачи.
По словам Дубровина, ситуацию с тушением осложняет сильный порывистый ветер.
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