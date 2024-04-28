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Путин подписал указ о сложении полномочий правительством

15.58 Вторник, 7 мая 2024
Фото: пресс-служба Правительства Российской Федерации/kremlin.ru
Владимир Путин во вторник, 7 мая, подписал указ “О сложении полномочий правительством Российской Федерации”, документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

Указ подписан в связи со сложением правительством Российской Федерации своих полномочий в соответствии со статьей 116 Конституции РФ (перед вновь избранным президентом правительство слагает свои полномочия, говорится в статье).

“Правительству Российской Федерации продолжать действовать до сформирования нового правительства Российской Федерации”, - указано в документе.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко предположила, что кандидатуры министров будут внесены и рассмотрены до 15 мая.

Во вторник Владимир Путин произнес присягу в Георгиевском зале Кремлевского дворца на церемонии инаугурации.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости

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