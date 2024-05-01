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В Добрянке из-за низких зарплат массово увольняются сотрудники МЧС
Фото: Вечерние ведомости
В Добрянке Пермского края с начала года уволились 17 сотрудников местной пожарной части.
Спасатели жалуются на низкие зарплаты и условия труда, пишут «Известия».
По словам сотрудников, они живут и работают в условиях «хуже, чем у бездомных», в подразделении нет нормального душа и туалета, а зимой проблемы с отоплением («в гараже такая температура, что в автоцистернах замерзает вода»).
Один из действующих спасателей утверждает, что сотрудникам пожарной части платят 32 тыс. рублей в месяц. Другой сотрудник МЧС, который недавно уволился, заявил изданию, что они были вынуждены покупать за свой счет шевроны, нашивки и вещмешки.
В региональном МЧС подтвердили увольнения, но при этом заявили, что личный состав «укомплектован и работает в достойных условиях», а заработная плата «выплачивается в размерах в соответствии с действующим законодательством».
Издание со ссылкой на портал госзакупок отмечает, что краевое управление МЧС в 2024 году на обеспечение личного состава потратило более 5 млн рублей, почти 8 млн потратят на обращение с коммунальными отходами, 22 млн — на покупку бензина и еще 5,6 млн — на «VPN 30 Мбит/с».
В прокуратуре региона информацию о зарплатах и условиях труда спасателей пока не комментировали.
Спасатели жалуются на низкие зарплаты и условия труда, пишут «Известия».
По словам сотрудников, они живут и работают в условиях «хуже, чем у бездомных», в подразделении нет нормального душа и туалета, а зимой проблемы с отоплением («в гараже такая температура, что в автоцистернах замерзает вода»).
Один из действующих спасателей утверждает, что сотрудникам пожарной части платят 32 тыс. рублей в месяц. Другой сотрудник МЧС, который недавно уволился, заявил изданию, что они были вынуждены покупать за свой счет шевроны, нашивки и вещмешки.
В региональном МЧС подтвердили увольнения, но при этом заявили, что личный состав «укомплектован и работает в достойных условиях», а заработная плата «выплачивается в размерах в соответствии с действующим законодательством».
Издание со ссылкой на портал госзакупок отмечает, что краевое управление МЧС в 2024 году на обеспечение личного состава потратило более 5 млн рублей, почти 8 млн потратят на обращение с коммунальными отходами, 22 млн — на покупку бензина и еще 5,6 млн — на «VPN 30 Мбит/с».
В прокуратуре региона информацию о зарплатах и условиях труда спасателей пока не комментировали.
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