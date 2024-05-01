Число пострадавших в результате атаки дронов в Белгородской области выросло до 42

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Белгородской области число пострадавших в результате атаки дронов-камикадзе выросло до 42, заявил глава региона Гладков.Он утверждает, что гражданские автомобили, перевозящие жителей, были атакованы несколько раз.По информации Гладкова к этому часу, погибли шесть человек (некоторые издания сообщили о семи погибших), ещё 42 получили ранения различной степени тяжести. Три человека находятся в тяжелом состоянии.Среди пострадавших есть дети. «В детскую областную больницу доставлены трое мальчишек-братьев: 6-летний Кирилл с сотрясением головного мозга и ссадиной лба, 9-летний Дима с контузией и 17-летний Денис с ушибом кисти и сотрясением головного мозга», — написал губернатор.Он добавил, что с мальчиками в больнице находится их мама.Ранее стало известно, что дрон атаковал машину, перевозившую работников «Агро-Белогорье».