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Число пострадавших в результате атаки дронов в Белгородской области выросло до 42
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
В Белгородской области число пострадавших в результате атаки дронов-камикадзе выросло до 42, заявил глава региона Гладков.
Он утверждает, что гражданские автомобили, перевозящие жителей, были атакованы несколько раз.
По информации Гладкова к этому часу, погибли шесть человек (некоторые издания сообщили о семи погибших), ещё 42 получили ранения различной степени тяжести. Три человека находятся в тяжелом состоянии.
Среди пострадавших есть дети. «В детскую областную больницу доставлены трое мальчишек-братьев: 6-летний Кирилл с сотрясением головного мозга и ссадиной лба, 9-летний Дима с контузией и 17-летний Денис с ушибом кисти и сотрясением головного мозга», — написал губернатор.
Он добавил, что с мальчиками в больнице находится их мама.
Ранее стало известно, что дрон атаковал машину, перевозившую работников «Агро-Белогорье».
Он утверждает, что гражданские автомобили, перевозящие жителей, были атакованы несколько раз.
По информации Гладкова к этому часу, погибли шесть человек (некоторые издания сообщили о семи погибших), ещё 42 получили ранения различной степени тяжести. Три человека находятся в тяжелом состоянии.
Среди пострадавших есть дети. «В детскую областную больницу доставлены трое мальчишек-братьев: 6-летний Кирилл с сотрясением головного мозга и ссадиной лба, 9-летний Дима с контузией и 17-летний Денис с ушибом кисти и сотрясением головного мозга», — написал губернатор.
Он добавил, что с мальчиками в больнице находится их мама.
Ранее стало известно, что дрон атаковал машину, перевозившую работников «Агро-Белогорье».
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