Благотворительный фонд «Добровольцы Донбасса» принял участие в мероприятиях в честь Дня Победы

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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В День Победы сотрудники фонда «Добровольцы Донбасса» возложили цветы у Вечного огня и почтили минутой молчания память погибших земляков. На фронтах Великой Отечественной войны погибли и пропали без вести больше 200 000 человек, ушедших на фронт из Молотовской области.Представители фонда приняли участие в автопробеге, посвященном 9 Мая. Пробег стартовал от ТЦ «Ашан» и финишировал в Закамске. В этот ветреный и прохладный день почти 60 участников СВО собрались вместе, что бы организованной колонной, с флагами и музыкой проехать по улицам Перми.Также сотрудники фонда приняли участие в поздравлении ветеранов микрорайона Мильчакова. От имени фонда «Добровольцы Донбасса» они поздравили собравшихся, среди которых было немало представителей старшего поколения, пожелали им крепкого здоровья и мирного неба над головой.«Русский народ остается народом-победителем, - подчеркнул один из представителей фонда. - Более чем тысячелетняя история России позволяет нам сохранять в ДНК гены защитников правды, являть примеры несгибаемой воли и героизма. С Днём Победы, дорогие друзья!»