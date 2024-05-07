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Екатеринбуржцы ведут сбор подписей в защиту Берёзовой Рощи
Фото: Юлия Кольтенберг
Крайне негативно отреагировала общественность на известие о том, что тюменский мэр Екатеринбурга утвердил проект планировки территории в Академическом районе города — ведь, по сути, под вырубку и дальнейшую застройку росчерком пера была отдана любимая горожанами Берёзовая Роща.
В минувшие выходные на влиятельной платформе Change.org появилась петиция против постановления мэрии об утверждении проекта. Составители её поясняют, почему им видится столь необходимым защитить «приговорённый» к вырубке лесной парк:
Только за сутки под петицией с требованием отменить мэрское постановление №1043 от 07.05.2024 оставили подписи более тысячи человек, и она набирает популярность. Если екатеринбуржцам не удастся добиться этого, около 40% Берёзовой Рощи будет уничтожено, а на месте деревьев вырастут очередные бетонные коробки. На застройку данной территории претендует ООО «Специализированный застройщик «Краснолесье»», входящий в группу компаний «Атомстройкомплекс».
В минувшие выходные на влиятельной платформе Change.org появилась петиция против постановления мэрии об утверждении проекта. Составители её поясняют, почему им видится столь необходимым защитить «приговорённый» к вырубке лесной парк:
«Берёзовая Роща, находящаяся в квадрате улиц Краснолесья - Чкалова - Вонсовского - Мехренцева (66:41:0313006:1) является экологически важной территорией для рекреационного использования человеком в Академическом районе города Екатеринбург. В этом лесу произрастает краснокнижная флора, подтвержденная институтом УрО РАН и считаем недопустимым её уничтожение. На фоне сгоревших лесов в 2022 и 2023 году в Свердловской области, и ухудшения экологической обстановки в Екатеринбурге, считаем аморальным лишать жителей еще одного экологичного места. Также, отмечаем катастрофическую транспортную инфраструктуру в районе Академический, которая с бесконтрольным возведением жилых массивов лишь усугубляет ситуацию, а постройка очередного жилого комплекса ухудшает общее качество жизни в районе и приводит к дополнительному напряжению в обществе».
Только за сутки под петицией с требованием отменить мэрское постановление №1043 от 07.05.2024 оставили подписи более тысячи человек, и она набирает популярность. Если екатеринбуржцам не удастся добиться этого, около 40% Берёзовой Рощи будет уничтожено, а на месте деревьев вырастут очередные бетонные коробки. На застройку данной территории претендует ООО «Специализированный застройщик «Краснолесье»», входящий в группу компаний «Атомстройкомплекс».
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