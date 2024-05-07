Екатеринбуржцы ведут сбор подписей в защиту Берёзовой Рощи

«Берёзовая Роща, находящаяся в квадрате улиц Краснолесья - Чкалова - Вонсовского - Мехренцева (66:41:0313006:1) является экологически важной территорией для рекреационного использования человеком в Академическом районе города Екатеринбург. В этом лесу произрастает краснокнижная флора, подтвержденная институтом УрО РАН и считаем недопустимым её уничтожение. На фоне сгоревших лесов в 2022 и 2023 году в Свердловской области, и ухудшения экологической обстановки в Екатеринбурге, считаем аморальным лишать жителей еще одного экологичного места. Также, отмечаем катастрофическую транспортную инфраструктуру в районе Академический, которая с бесконтрольным возведением жилых массивов лишь усугубляет ситуацию, а постройка очередного жилого комплекса ухудшает общее качество жизни в районе и приводит к дополнительному напряжению в обществе».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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