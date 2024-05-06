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В Свердловской области начала работать горячая линия по вопросам летнего отдыха
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В городах Свердловской области начала работу горячая линия по вопросам качества и безопасности летнего отдыха, об этом сообщил Роспотребнадзор.
Специалисты Управления Роспотребнадзора будут отвечать на вопросы, касающиеся качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, детского питания, а также о требованиях к услугам детского отдыха.
Отметим, уральцы смогут проконсультироваться со специалистами в будние дни с 9.00 до 17.00 часов вплоть до 24 мая 2024 года по номеру телефона Единого консультационного центра 8 800 5554943 (звонок бесплатный).
Специалисты Управления Роспотребнадзора будут отвечать на вопросы, касающиеся качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, детского питания, а также о требованиях к услугам детского отдыха.
Отметим, уральцы смогут проконсультироваться со специалистами в будние дни с 9.00 до 17.00 часов вплоть до 24 мая 2024 года по номеру телефона Единого консультационного центра 8 800 5554943 (звонок бесплатный).
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