ДТП на автодороге «Екатеринбург-Тюмень» унесло жизни двух человек, а еще один получил травмы

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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ДТП на 82 км автодороги «Екатеринбург-Тюмень» произошло вечером 12 мая в Богдановичском районе.По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Лифан, мужчина 1981 года рождения, двигаясь в направлении Екатеринбурга из Тюмени, неожиданно выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем Ситрак, управляемым мужчиной 1967 года рождения.В результате аварии водитель и пассажирка автомобиля Лифан погибли на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Еще одна пассажирка, женщина 1981 года рождения, была доставлена в лечебную организацию с травмами различной степени тяжести.