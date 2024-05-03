Волна студенческих протестов охватила университеты США

Никита Опарин © Вечерние ведомости

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В университетах США проходят масштабные протесты, вызванные конфликтом между Палестиной и Израилем. Начавшаяся в одном кампусе волна недовольства быстро распространилась на многие другие учебные заведения по всей стране. Что привело к протестам и каковы их последствия?По данным CNN, протесты были вызваны конфликтом между Палестиной и Израилем. Между тем, студенты выдвигают ряд условий, относящихся как к конфликту на Ближнем Востоке, так и к внутренней политике университетов. В центре внимания находится требование отказаться от инвестиций в производство оружия. Весной активисты прибегли к все более агрессивной тактике. Они утверждают, что администрации университетов не реагируют на их возмущения.Протестующие в нескольких университетах США выступают за защиту свободы слова, а также требуют освобождения студентов от наказания за участие в протестах. Например, в Университете Южной Калифорнии протестующие пытаются добиться полной амнистии для арестованных и удаления полиции с территории кампуса. В Принстонском университете активисты требуют прекратить исследования в области военного оружия. В Колумбийском университете отстаивают поддержку малообеспеченных жителей Гарлема и требуют отказаться от связей с департаментом полиции Нью-Йорка. Есть также призывы к академическому бойкоту израильских университетов, например, выступающие в Колумбийском университете хотят разрыва связей с центром в Тель-Авиве и программой двойного диплома с Тель-Авивским университетом.Как сообщает Washington Post, последние протесты начались после того, как полиция задержала пропалестинских демонстрантов в Колумбийском университете, в результате чего студенты нескольких колледжей разбили палаточные лагеря в знак солидарности. За этим последовали новые аресты.В среду, 1 мая, мэр Нью-Йорка Эрик Адамс сообщил об аресте около 300 студентов во время демонстраций в поддержку палестинцев в Колумбийском университете. Активистам удавалось на протяжении 12 часов находиться в забаррикадированном кампусе "Гамильтон-холл", пока полиция не взяла здание штурмом.Массовые акции студентов получили огласку благодаря социальным сетям, которые обеспечивают быструю связь между активистами. Когда полиция ворвалась в лагерь протестующих на территории Колумбийского университета, студенты из Йельского университета отслеживали ход событий в социальных сетях. Волна протеста быстро распространилась, и на следующее утро йельские демонстранты уже разбивали свои палатки. На видеоконференции Zoom в тот же день более 200 студентов из разных колледжей обсуждали и планировали подобные акции, пишут СМИ.Историки отмечают, что нынешние университетские протесты сравнимы с другими значительными движениями последних 60 лет. Студенческие волнения не раз приводили к принятию важных политических решений.