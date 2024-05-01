Глава Башкортостана освободил от должности министра транспорта в связи с делом о взятке

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Глава Башкортостана Радий Хабиров освободил от должности министра транспорта и дорожного хозяйства Александра Клебанова.Против чиновника было возбуждено уголовное дело о крупной взятке, сообщает пресс-служба главы республики.«В отношении министра возбудили уголовное дело, ему вменяется получение взятки в особо крупном размере. Правоохранительные органы проводят соответствующие оперативные мероприятия», - сообщается на сайте главы республики. Подробности уголовного дела не приводятся.В пресс-службе добавили, что в команде главы республики «не место казнокрадам и взяточникам». Там утверждают, что в дальнейшем глава региона «в тесном взаимодействии с правоохранительными органами продолжит работу по очищению органов власти от недобросовестных людей».Клебанов занимал пост министра с декабря 2022 года.