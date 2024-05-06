Екатеринбургский школьник оказался в больнице после ДТП

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В понедельник утром на улице Фрунзе сбили ребёнка. С места происшествия пострадавшего мальчика увезли в больницу.ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода случилось на улице Фрунзе сегодня, 13 мая, в первой половине дня. Судя по всему, в произошедшем виноват сам ребёнок. Он попытался перейти проезжую часть в непредназначенном для этого месте, к тому же, не убедился в том, что по дороге не едет в этот же момент какая-нибудь машина. А она ехала — иномарка «Lexus RX200T» двигалась со стороны улицы 8-го Марта. За рулём сидела женщина. Позже, в беседе с сотрудниками ГИБДД она пояснила, что мальчик выбежал на дорогу внезапно и отреагировать она не успела.О характере травм, полученных в этом дорожно-транспортном происшествии школьником, не сообщается. Но известно, что после «встречи» с иномаркой пришлось увезти в больницу. По сведениям из Госавтоинспекции, пострадавшему всего 10 лет. О произошедшем сообщат в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних, а школу, где учится мальчик, проверят: насколько хорошо там обучают учеников детей навыкам безопасного поведения на дороге.