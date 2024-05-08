В Екатеринбурге вынесли приговор банде напавшей на ювелирный магазин «Злата»

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге областной суд вынес приговор мужчинам, напавшем на ювелирный магазин «Злата» в форме курьеров сервиса «Яндекс Еда». Об этом сообщает 4 канал.По версии следствия, в 2023 году мужчины избили охранника и похитили украшения на сумму 4,6 миллионов рублей. В ходе обысков у них были изъяты три пистолета калибра 9 мм, пистолет-пулемет, обрез двуствольного ружья 16 калибра и сотни патронов.В ходе судебного следствия, которое продолжалось около 4 месяцев, Лев Воронцов и Максим Чагаев были признаны виновными по ч.3 ст.222 и ч.4 ст.162 УК РФ и осуждены к лишению свободы на 12 и 11 лет соответственно, с отбыванием наказания в колонии особого режима. Кроме того, Воронцов обязан уплатить штраф в размере 270 тысяч рублей, а Чагаев – 250 тысяч рублей. После освобождения обоим будет ограничена свобода на 1 год.Евгений Бинерт признан виновным по ч.1 ст.222 и ч.5 ст.33, п."б" ч.3 ст.161 УК РФ. Ему было вынесено приговор на 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также штраф в размере 120 тысяч рублей.По обвинению в бандитизме все трое подсудимых были оправданы из-за отсутствия состава преступления в их действиях.