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Школьникам расскажут о безопасных покупках в интернете
Во всех школах России пройдут уроки о безопасных покупках в сети и правилах размещения объявлений. В рамках первого собственного сезона Авито в образовательном проекте «Цифровой ликбез» школьникам покажут ролики о приключениях Ряпушки Вари и ее друзей.
Ролики от Авито посвящены правилам совершения сделок в интернете. Ряпушка Варя и ее друг налим Максим узнают, как выбирать надежных продавцов и товары, безопасно общаться, оформлять доставку, познакомятся с правилами размещения объявлений. Помогает им в этом старшая сестра Вари Полина, которая объясняет, как отличить надежного продавца, как использовать инструменты защиты крупных интернет-платформ, что такое модерация, и где искать правила работы с сайтами, сообщает пресс-служба Авито.
«Крупные компании уделяют огромное внимание защите пользователей и внедрению технологий защиты на своих платформах. Самым уязвимым звеном всегда была и остается человеческая психика, и важно, чтобы дети учились безопасности в онлайн пространстве, как только начинают пользоваться мобильным телефоном. Авито не первый год реализует проекты, направленные на повышение цифровой грамотности детей и взрослых. Мы уверены, что герои, созданные нами для "Цифрового ликбеза", помогут ребятам увереннее чувствовать себя в интернете, а их родителям — меньше волноваться о безопасности детей», — рассказала директор департамента доверия и безопасности Авито Наталья Юматова.
Все школьники, прошедшие урок от Авито, смогут принять участие в конкурсе и придумать собственную историю для нового ролика. Чтобы принять участие, нужно предложить свой сценарий для новых приключений Вари и ее друзей и прислать его на адрес school@avito.ru.
Десять авторов, чьи сценарии войдут в шорт-лист, получат подарки и смогут попасть на экскурсию в московский офис компании (организацию поездки для победителей из других городов, а также для сопровождающего взрослого, компания берет на себя).
Два лучших сценария лягут в основу новых серий «Цифрового ликбеза» в следующем учебном году, говорят в компании.
Итоги конкурса подведут в начале сентября.
«Цифровой ликбез» — это федеральный просветительский проект, организованный АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения и Минцифры России. Ведущие ИТ-компании страны разработали серию видеороликов, в которых простым языком рассказывают о правилах безопасного поведения в интернете.
Ролики от Авито посвящены правилам совершения сделок в интернете. Ряпушка Варя и ее друг налим Максим узнают, как выбирать надежных продавцов и товары, безопасно общаться, оформлять доставку, познакомятся с правилами размещения объявлений. Помогает им в этом старшая сестра Вари Полина, которая объясняет, как отличить надежного продавца, как использовать инструменты защиты крупных интернет-платформ, что такое модерация, и где искать правила работы с сайтами, сообщает пресс-служба Авито.
«Крупные компании уделяют огромное внимание защите пользователей и внедрению технологий защиты на своих платформах. Самым уязвимым звеном всегда была и остается человеческая психика, и важно, чтобы дети учились безопасности в онлайн пространстве, как только начинают пользоваться мобильным телефоном. Авито не первый год реализует проекты, направленные на повышение цифровой грамотности детей и взрослых. Мы уверены, что герои, созданные нами для "Цифрового ликбеза", помогут ребятам увереннее чувствовать себя в интернете, а их родителям — меньше волноваться о безопасности детей», — рассказала директор департамента доверия и безопасности Авито Наталья Юматова.
Все школьники, прошедшие урок от Авито, смогут принять участие в конкурсе и придумать собственную историю для нового ролика. Чтобы принять участие, нужно предложить свой сценарий для новых приключений Вари и ее друзей и прислать его на адрес school@avito.ru.
Десять авторов, чьи сценарии войдут в шорт-лист, получат подарки и смогут попасть на экскурсию в московский офис компании (организацию поездки для победителей из других городов, а также для сопровождающего взрослого, компания берет на себя).
Два лучших сценария лягут в основу новых серий «Цифрового ликбеза» в следующем учебном году, говорят в компании.
Итоги конкурса подведут в начале сентября.
«Цифровой ликбез» — это федеральный просветительский проект, организованный АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения и Минцифры России. Ведущие ИТ-компании страны разработали серию видеороликов, в которых простым языком рассказывают о правилах безопасного поведения в интернете.
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