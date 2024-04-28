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Как Екатеринбург завоевал право на получение 200 миллионов из федерального бюджета, но в итоге лишился их

В результате благоустройство главного парка Академа оказалось в подвешенном состоянии — как по времени, так и по финансам

07.34 Четверг, 2 мая 2024
Вице-мэр Алексей Бубнов и глава комитета благоустройства мэрии Екатеринбурга Тамара Благодаткова. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В минувшие выходные в Екатеринбурге (как и по всей России) завершилось голосование за объекты благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). Суть проекта в том, что на благоустройство победившего в результате рейтингового голосования парка, сквера или бульвара муниципалитетам выделяют средства из федерального бюджета. Причём средства город может получить немалые – в случае с Екатеринбургом речь идёт о сотнях миллионов рублей.

В этом году Екатеринбург был на грани того, чтобы третий год подряд остаться без федеральных денег на благоустройство – целевой показатель по вовлечённости горожан в рейтинговое голосование не выполнялся вплоть до последних дней. Почему третий, спросите вы? Ведь в 2022 году при активном участии горожан в голосовании победил Преображенский парк в Академическом районе, вторую очередь которого благоустраивают за счёт федерального бюджета? – Так написано во многих СМИ, однако по факту ситуация обстоит совсем по-другому: ни копейки федеральных денег триумфально победивший в 2022 году Преображенский парк не получил, выяснили «Вечерние ведомости». Как так вышло, разбирались в материале veved.ru.

Похвала вице-премьера Хуснуллина не помогла



В 2023 году в рейтинговом голосовании среди зелёных зон Екатеринбурга победил летний парк «Уралмаш», но из-за низкой активности горожан (лишь 148 тысяч приняли участие в голосовании) средств из федерального бюджета на благоустройство в 2024 году парк не получил – о том, что средства на реконструкцию парка на Уралмаше теперь пытаются изыскать в местном бюджете, говорилось уже не единожды.

Совсем иным образом дело обстояло в 2022 году – эпическую битву «Академ» vs «Уралмаш», в которой лидер менялся несколько раз, и интрига сохранялась до самого конца голосования, помнят многие в Екатеринбурге. Да и не только в Екатеринбурге – российский вице-премьер Марат Хуснуллин, подводя общие итоги рейтингового голосования по стране, отметил, что первые два места среди всех объектов в России заняли два парка из Екатеринбурга – Преображенский парк в Академическом и вышеупомянутый летний парк «Уралмаш». Новость об этом размещена на официальном сайте правительства России.


Рассчитывая на 200 миллионов рублей, Екатеринбург в итоге не получил ничего.


Высочайшая конкуренция и активнейшее участие горожан в голосовании в 2022 году в итоге не принесли Екатеринбургу деньги из федерального бюджета. Об этом Минстрой России сообщил в ответе на запрос «Вечерних ведомостей», который мы отправили при подготовке материала, посвящённого проекту ФКГС.

Виновата мэрия? Или «РСГ-Академическое»?



Мы стали выяснять, почему так получилось. В администрацию Екатеринбурга был направлен запрос, в котором был поставлен вопрос: по какой причине городу не была предоставлена субсидия из федерального бюджета. В мэрии ответили уклончиво – сославшись на два протокола комиссии министерства ЖКХ Свердловской области (именно этот орган субъекта федерации осуществляет отбор муниципальных образований для предоставления субсидий и формирование адресных перечней территорий, подлежащих благоустройству), не назвав при этом, что конкретно явилось причиной отказа в предоставлении субсидии.


В мэрии «Вечерним ведомостям» ответили, что средств из вышестоящих бюджетов Екатеринбург не получил по решениям, принятым на заседаниях комиссии МинЖКХ Свердловской области


Из ответа мэрии, однако, выяснилась другая информация – что на вторую очередь Преображенского парка не было выделено средств и из областного бюджета (что теоретически было возможно, поскольку даже в случае невыделения субсидии из федерального бюджета муниципалитет может получить средства на благоустройство парка в рамках уже областной госпрограммы «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области»). Из изначально запрошенных 225 миллионов рублей (именно эту сумму Преображенскому парку должны были выделить из федерального бюджета как победителю голосования) областное МинЖКХ в августе 2022 года согласовало выделение из областного бюджета лишь 112,5 млн рублей, но в октябре «срезало» и эту сумму – город в итоге получил 0 рублей.

Не получив конкретного ответа на вопрос о виновнике неполучения субсидии, «Вечерние ведомости» опросили нескольких человек, близких к реализации проекта ФКГС в Свердловской области. Один из собеседников «Вечерних ведомостей» сказал, что причиной явилось непредоставление разработчиком проекта благоустройства Преображенского парка необходимых документов – проектную документацию просто не успели подготовить в срок, из-за чего мэрия не смогла направить заявку на получение субсидии. Другой собеседник veved.ru, наоборот, сказал, что проектная документация была готова, но комитет благоустройства «проволокитил» свою часть. Разработчиком проекта была структура, близкая к «РСГ-Академическое» – застройщику Академического района.

«Вечерние ведомости» сделали запрос в Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области с просьбой предоставить указанные протоколы от 31 августа и 13 октября 2022 года, которые должны пролить свет на причины непредоставления субсидии. Кроме того, мы направили запрос куратору Преображенского парка в проекте ФКГС, депутату ЗакСО Виктору Маслакову. Мы опубликуем их, как только получим.

Согласно протоколу муниципальной общественной комиссии при администрации Екатеринбурга под председательством вице-мэра Алексея Бубнова от 1 июня 2022 года, комитету благоустройства мэрии было поручено направить заявку на получение субсидии из федерального бюджета на благоустройства второй очереди Преображенского парка в 2023 году. Была ли эта заявка в итоге направлена ведомством Тамары Благодатковой, из документов, имеющихся в распоряжении «Вечерних ведомостей», неясно.


Фрагмент протокола заседания муниципальной комиссии от 1 июня 2022 года, на котором подвели итоги голосования и поручили комитету благоустройства направить заявку для получения субсидии из федерального бюджета.


В постановлении правительства Свердловской области от 31.10.2017 года № 805-ПП Об утверждении государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2022 годы» прописано несколько причин, по которым муниципалитеты могут не получить субсидии на благоустройство по проекту ФКГС. Является ли какая-то из них причиной непредоставления Екатеринбургу средств на благоустройство Преображенского парка как победителя голосования 2022 года, неизвестно.


Фрагмент постановления правительства Свердловской области от 31.10.2017 года №805-ПП


Что в итоге с благоустройством Преображенского парка?




Текущее состояние благоустройства второй очереди Преображенского парка. Фото: ctqwa / skyscrapercity.com



Работы в единственном парке Академического сейчас ведутся в вялотекущем темпе. Фото: ctqwa / skyscrapercity.com


Как стало известно «Вечерним ведомостям» от собеседника, знакомого с ситуацией, в конце 2022 года, когда уже стало понятно, что надлежащие документы в Минстрой мэрия предоставить не сможет, в городском комитете благоустройства искали возможности «не потерять» эти средства из федерального бюджета – перенеся реализацию проекта-победителя на год позже – например, на 2024-й год, а не на 2023-й. Однако возможности для такого переноса в нормативно-правовых актах не нашлось. Отсутствие такой возможности подтвердили «Вечерним ведомостям» и в МинЖКХ Свердловской области. Программа устроена так, что победивший в 2022 году проект получает средства на реконструкцию в 2023-м, победивший в 2023-м – получает средств в 2024-м, и т.д.


Фрагмент ответа МинЖКХ Свердловской области на запрос «Вечерних ведомостей»


Таким образом, можно однозначно сказать, что средства из федерального бюджета для реализации проекта благоустройства второй очереди Преображенского парка Екатеринбург не получит – ни 225 миллионов рублей, ни какую-либо иную сумму.

После отказов федерации и области финансировать благоустройство парка в Академическом мэрия Екатеринбурга не стала откладывать проект в долгий ящик и решила реализовать его за счёт средств муниципального бюджета. Однако из-за его ограниченных возможностей проект пришлось удешевить и разбить на несколько лет. В июне 2023 года был заключён контракт стоимостью 109,6 млн рублей, работы по нему планируют завершить до 1 июня 2025 года. Если в муниципальном бюджете ещё найдутся средства, их выделят на благоустройство парка в Академическом в последующие годы.


Сроки реализации проекта пришлось растянуть из-за ограниченных возможностей муниципального бюджета. Фрагмент ответа мэрии Екатеринбурга на запрос «Вечерних ведомостей»


При этом на сайте проекта ФКГС gorodsreda.ru у победившего в 2022 году проекта «Преображенский парк (2 очередь)» стоит статус «на реализации» и срок завершения – 2023 год. Однако так было бы, если парк всё-таки получил средства из федерального бюджета.


Страница проекта на сайте 66.gorodsreda.ru. Скриншот: «Вечерние ведомости»



Такой должна была стать вторая очередь Преображенского парка в 2023 году. Иллюстрация: пресс-служба «РСГ-Академическое»






Преображенский парк 30 апреля 2024 года. Фото: ctqwa / skyscrapercity.com


Отметим, что Преображенский парк в Академическом участвует в рейтинговом голосовании проекта ФКГС практически каждый год – в 2021 году проект «Преображенский парк (1 этап)» тоже занимал первое место, и в 2022 году этот проект был реализован – из федерального бюджета на его реализацию было выделено 156,2 млн рублей. В текущем 2024 году в голосовании участвовал проект «Преображенский парк (2 очередь, 2 этап)», но он занял лишь третье место.


Результаты рейтингового голосования 2024 года, завершившегося 30 апреля. Преображенский парк вновь участвовал в опросе среди екатеринбуржцев, но победил в итоге парк 50-летия ВЛКСМ. Его должны благоустроить в следующем, 2025 году (если власти Екатеринбурга вновь не «накосячат» с документами)


Остаётся надеяться, что для победившего в голосовании в этом году парка 50-летия ВЛКСМ и администрация, и проектировщик смогут подготовить необходимые документы, и он не лишится федерального финансирования. К тому же, как сообщал корреспонденту «Вечерних ведомостей» куратор парка, депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Смирнов, у проекта благоустройства парка 50-летия ВЛКСМ в этом году истекает «срок действия» – если в этом году его не передадут на реализацию, то в следующем необходимо будет заново проводить госэкспертизу, что влечёт за собой дополнительные траты.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости

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Кто «в полях» добивается выделения Екатеринбургу федеральных денег на благоустройство
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09:33 В Туринском районе ищут 15-летнего подростка
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20:36 Один год в первый день мая исполнилось «медовому мишке» Екатеринбургского зоопарка
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16:28 В Дегтярске из-за водителя «Хендая» перевернулся «ВАЗ» с ребёнком в салоне
15:07 Свердловские власти обсудили повешение зарплат и улучшения условия труда в регионе
14:07 В Свердловской области зарегистрировали два лесных пожара
13:20 Прокуратура и СК заинтересовались учительницей из Берёзовского, которая пнула ученика
12:27 Жителей Нижнего Тагила смутил полуобнажённый мужчина в женских стрингах
11:31 В школе Берёзовского учительница пнула мальчика
10:47 Два садовых дома сгорели в крупном пожаре в Первоуральске
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