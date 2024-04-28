Как Екатеринбург завоевал право на получение 200 миллионов из федерального бюджета, но в итоге лишился их В результате благоустройство главного парка Академа оказалось в подвешенном состоянии — как по времени, так и по финансам

07.34 Четверг, 2 мая 2024