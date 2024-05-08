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Пермская пара заключила брак на первом Всероссийском свадебном фестивале на выставке «Россия»

16.25 Понедельник, 13 мая 2024
На Международной выставке-форуме «Россия» стартовал первый Всероссийский свадебный фестиваль. Открылся он самой массовой свадебной церемонией: одновременно друг другу сказали «Да!» 151 пара со всей страны, в том числе из Пермского края.

Пары в сопровождении цыганского музыкального ансамбля, гармонистов, аниматоров и цирковых артистов прошли колонной от Арки главного входа ВДНХ до Главной уличной сцены выставки «Россия». Там состоялась церемония бракосочетания. Брак каждой из пар официально зарегистрировал ЗАГС Москвы.

Одной из пар, заключивших брак на выставке «Россия» стали Оксана и Данил Гринюк из Пермского края. Молодожены готовились к свадьбе в Москве больше трех месяцев. Данил и Оксана родились и выросли в Лысьве. Познакомились они еще в школе, а после ее окончания оба поступили в пермские вузы и стали жить вместе. Данил будущий ИТ-специалист, Оксана учится на лингвиста и преподает английский.

Молодожены рассказали, что приехали на свадебный фестиваль со своими родными. «Представлять свой регион – это до слез волнительно. Мы рады, что рядом с нами родные. В родной Лысьве мы планируем провести большую свадьбу для близких и позвать много гостей», – поделилась Оксана Гринюк.


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Марина Осипова © Вечерние ведомости

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