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Таксист из Асбеста поставил ультиматум администрации из-за ям на дорогах

11.17 Понедельник, 13 мая 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Таксист из Асбеста, Илья Кичигин, объявил о намерении подать в суд на администрацию города, если она не отремонтирует дороги. В своем видеообращении, опубликованном в сообществе «Инцидент Асбест», он отметил, что после таяния снега на дорогах города снова появились глубокие ямы. Несмотря на то, что ремонт проводится на некоторых улицах, центр города остается забит ямами.

Кичигин выразил недовольство тем, что не понятно, куда идут средства в размере 180 миллионов, выделенные на ремонт дорог. Он призвал главу Асбестовского городского округа Наталью Тихонову показать, как были потрачены эти деньги сроком до 1 июня.

Наталья Робертовна, мы даем вам срок до 1 июня. Вам же выделили на ремонт дорог 180 миллионов, покажите куда потратились деньги по-настоящему. Не заставляйте нас, простых асбестовцев, снова с вами судиться,

— в заключение сказал Кичигин


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Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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11:39 494 нарушения противопожарного режима выявили в Свердловской области
11:17 Таксист из Асбеста поставил ультиматум администрации из-за ям на дорогах
10:04 В Свердловской области начала работать горячая линия по вопросам летнего отдыха
09:40 Бастрыкин поручил начать проверка в отношении мигрантов, которые работают в ресторанах Екатеринбурга
09:24 ДТП на автодороге «Екатеринбург-Тюмень» унесло жизни двух человек, а еще один получил травмы
20:37 Нулевая ничья с прямым конкурентом оставила ФК «Урал» в зоне стыковых матчей за два тура до конца чемпионата
18:12 Синоптики предупредили о заморозках до -5°C в Свердловской области
16:38 Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Асбесте
14:42 Свердловскую продукцию представят на Российско-Китайском ЭКСПО-2024
13:28 В Верхнепышминском районе в смертельной аварии разбился «ВАЗ»
12:26 Один природный пожар обнаружили в Свердловской области
11:46 В свердловском УГБИДД предупреждают о заснеженных дорогах
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