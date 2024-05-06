Таксист из Асбеста поставил ультиматум администрации из-за ям на дорогах





— в заключение сказал Кичигин Наталья Робертовна, мы даем вам срок до 1 июня. Вам же выделили на ремонт дорог 180 миллионов, покажите куда потратились деньги по-настоящему. Не заставляйте нас, простых асбестовцев, снова с вами судиться,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Таксист из Асбеста, Илья Кичигин, объявил о намерении подать в суд на администрацию города, если она не отремонтирует дороги. В своем видеообращении, опубликованном в сообществе «Инцидент Асбест», он отметил, что после таяния снега на дорогах города снова появились глубокие ямы. Несмотря на то, что ремонт проводится на некоторых улицах, центр города остается забит ямами.Кичигин выразил недовольство тем, что не понятно, куда идут средства в размере 180 миллионов, выделенные на ремонт дорог. Он призвал главу Асбестовского городского округа Наталью Тихонову показать, как были потрачены эти деньги сроком до 1 июня.