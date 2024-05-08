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В Екатеринбурге тополь чуть не придавил женщину с маленьким ребенком
Фото: Дарья Суродина / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на улице Московской, 28а огромный тополь упал на тротуар, едва не придавив женщину с маленьким ребенком.
Видео инцидента опубликовало издание E1.RU. На видеозаписи видно как дерево упало всего лишь через несколько секунд после того, как прошли мама с ребенком, и поэтому им удалось избежать серьезных травм.
По словам местных жителей, дерево до сих пор лежит на тротуаре. Управляющая компания заявила изданию, что им не поступала информация о падении тополя, а в администрацию Верх-Исетского района соответствующие заявок также не поступало.
Видео инцидента опубликовало издание E1.RU. На видеозаписи видно как дерево упало всего лишь через несколько секунд после того, как прошли мама с ребенком, и поэтому им удалось избежать серьезных травм.
По словам местных жителей, дерево до сих пор лежит на тротуаре. Управляющая компания заявила изданию, что им не поступала информация о падении тополя, а в администрацию Верх-Исетского района соответствующие заявок также не поступало.
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