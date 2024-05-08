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В Управлении Росреестра по Пермскому краю рассказали о преимуществах зарегистрированной недвижимости
Недвижимость является одним из самых ценных объектов гражданских прав. Но чтобы стать обладателем этих прав, надо зарегистрировать свою недвижимость в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).Зарегистрированное право может быть оспорено только в судебном порядке.
По данным Управления Росреестра по Пермскому краюболее 200 тысяч объектов недвижимого имуществав Прикамьене содержат сведений о своих правообладателях.
Обязательной государственной регистрации подлежат права на дом, земельный участок или квартиру, которые возникли после
31 января 1998 года. Возникшие права на недвижимость до указанной датыпризнаются юридически действительными, но отсутствие сведений о них в ЕГРН не позволит правообладателю воспользоваться плюсами зарегистрированной недвижимости.
Управление Росреестра по Пермскому краю отмечает основные преимущества государственной регистрацииправ в ЕГРН:
• возможность полноправного распоряжениянедвижимостью и совершение различных сделок: продажа, дарение, меня, аренда и т.д.;
• возможность запрета на совершение сделок без личного участия собственника, запрета на совершение электронных сделок;
• избежаниеспоров о правах на объект недвижимости, в том числе земельных споров по границам участков;
• возможность контролировать объекты недвижимости через портал Госуслуг;
• получение бесплатной онлайн-выпискина объекты недвижимости, принадлежащие собственнику;
• получение выплаты в случае стихийных бедствий, компенсации при изъятии земель и т.д.;
• возможность беспроблемно оформлять права на недвижимость при наследовании;
• получение копии правоустанавливающих документа из ЕГРНв случае утраты оригинала;
• экономия денежных средств собственника, если земельный участок сформирован под объектом за счет бюджетных средств в рамках комплексных кадастровых работ; собственнику достаточно обратиться в администрацию за его предоставлением в собственность или аренду.
Недвижимость, права на которую не зарегистрированы в ЕГРН, не защищена от мошеннических действий. Своевременная регистрация недвижимости позволит избежать рисков и неблагоприятных последствий.
Владелец недвижимости может обратиться с заявлением о регистрации прав в любой офис МФЦ или в электронном виде на сайте Росреестра при наличии усиленной квалифицированной электронной подписи.
По данным Управления Росреестра по Пермскому краюболее 200 тысяч объектов недвижимого имуществав Прикамьене содержат сведений о своих правообладателях.
Обязательной государственной регистрации подлежат права на дом, земельный участок или квартиру, которые возникли после
31 января 1998 года. Возникшие права на недвижимость до указанной датыпризнаются юридически действительными, но отсутствие сведений о них в ЕГРН не позволит правообладателю воспользоваться плюсами зарегистрированной недвижимости.
Управление Росреестра по Пермскому краю отмечает основные преимущества государственной регистрацииправ в ЕГРН:
• возможность полноправного распоряжениянедвижимостью и совершение различных сделок: продажа, дарение, меня, аренда и т.д.;
• возможность запрета на совершение сделок без личного участия собственника, запрета на совершение электронных сделок;
• избежаниеспоров о правах на объект недвижимости, в том числе земельных споров по границам участков;
• возможность контролировать объекты недвижимости через портал Госуслуг;
• получение бесплатной онлайн-выпискина объекты недвижимости, принадлежащие собственнику;
• получение выплаты в случае стихийных бедствий, компенсации при изъятии земель и т.д.;
• возможность беспроблемно оформлять права на недвижимость при наследовании;
• получение копии правоустанавливающих документа из ЕГРНв случае утраты оригинала;
• экономия денежных средств собственника, если земельный участок сформирован под объектом за счет бюджетных средств в рамках комплексных кадастровых работ; собственнику достаточно обратиться в администрацию за его предоставлением в собственность или аренду.
Недвижимость, права на которую не зарегистрированы в ЕГРН, не защищена от мошеннических действий. Своевременная регистрация недвижимости позволит избежать рисков и неблагоприятных последствий.
Владелец недвижимости может обратиться с заявлением о регистрации прав в любой офис МФЦ или в электронном виде на сайте Росреестра при наличии усиленной квалифицированной электронной подписи.
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