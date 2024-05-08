В Управлении Росреестра по Пермскому краю рассказали о преимуществах зарегистрированной недвижимости

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Недвижимость является одним из самых ценных объектов гражданских прав. Но чтобы стать обладателем этих прав, надо зарегистрировать свою недвижимость в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).Зарегистрированное право может быть оспорено только в судебном порядке.По данным Управления Росреестра по Пермскому краюболее 200 тысяч объектов недвижимого имуществав Прикамьене содержат сведений о своих правообладателях.Обязательной государственной регистрации подлежат права на дом, земельный участок или квартиру, которые возникли после31 января 1998 года. Возникшие права на недвижимость до указанной датыпризнаются юридически действительными, но отсутствие сведений о них в ЕГРН не позволит правообладателю воспользоваться плюсами зарегистрированной недвижимости.Управление Росреестра по Пермскому краю отмечает основные преимущества государственной регистрацииправ в ЕГРН:• возможность полноправного распоряжениянедвижимостью и совершение различных сделок: продажа, дарение, меня, аренда и т.д.;• возможность запрета на совершение сделок без личного участия собственника, запрета на совершение электронных сделок;• избежаниеспоров о правах на объект недвижимости, в том числе земельных споров по границам участков;• возможность контролировать объекты недвижимости через портал Госуслуг;• получение бесплатной онлайн-выпискина объекты недвижимости, принадлежащие собственнику;• получение выплаты в случае стихийных бедствий, компенсации при изъятии земель и т.д.;• возможность беспроблемно оформлять права на недвижимость при наследовании;• получение копии правоустанавливающих документа из ЕГРНв случае утраты оригинала;• экономия денежных средств собственника, если земельный участок сформирован под объектом за счет бюджетных средств в рамках комплексных кадастровых работ; собственнику достаточно обратиться в администрацию за его предоставлением в собственность или аренду.Недвижимость, права на которую не зарегистрированы в ЕГРН, не защищена от мошеннических действий. Своевременная регистрация недвижимости позволит избежать рисков и неблагоприятных последствий.Владелец недвижимости может обратиться с заявлением о регистрации прав в любой офис МФЦ или в электронном виде на сайте Росреестра при наличии усиленной квалифицированной электронной подписи.