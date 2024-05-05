Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге Департамент лесного хозяйства приглашает обсудить лес
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
7 июня в 15:00 Департамент лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу организует личный прием граждан по адресу: г. Екатеринбург, улица Набережная рабочей молодежи, 2. Любой желающий сможет обсудить с руководством Департамента вопросы, касающиеся реализации государственной политики, контроля и надзора в сфере лесных отношений.
Специалисты Департамента пообещали детально разобраться в каждой ситуации и предоставить заявителям подробные рекомендации по решению их проблем. В прошлые приемы поднимались вопросы незаконных рубок, отнесения участков леса к лесопарковым зонам, а также использования земель лесного фонда для индивидуального строительства.
Специалисты Департамента пообещали детально разобраться в каждой ситуации и предоставить заявителям подробные рекомендации по решению их проблем. В прошлые приемы поднимались вопросы незаконных рубок, отнесения участков леса к лесопарковым зонам, а также использования земель лесного фонда для индивидуального строительства.
Приглашаем всех заинтересованных лиц на прием. Для этого предварительно до 03 июня нужно связаться через приемную Департамента по телефону (343) 318-01-15 с Романовым Сергеем Алексеевичем, записаться на прием и озвучить интересующую тему,
— сообщает пресс-служба Департамента
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Трём свердловским городским округам пообещали 10,4 миллиона на восстановление воинских захоронений
07 мая 2024
07 мая 2024