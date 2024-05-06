Гладков: в Белгороде из-под завалов жилого дома извлекли тела 15 человек

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В Белгороде из-под завалов жилого дома на улице Щорса на данный момент извлекли тела 15 человек.Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, основная часть разбора завалов завершена.“Сегодня утром продолжат работы наши экспертные организации по обследованию и изучению технического состояния поврежденного жилого дома. По результатам этой работы будем принимать дальнейшее решение по его судьбе”, - добавил Гладков.В пунктах временного размещения сейчас находятся 36 жителей, чьи квартиры пострадали. По словам губернатора, основная часть жильцов разместилась у своих родственников.За минувшее воскресенье в регионе погибли 19 человек. “Вчера во время вечерних обстрелов у нас погибло еще три мирных жителя. Еще одна женщина, которая получила ранения 11 мая, скончалась в больнице”, - написал глава региона.По его данным, 27 человек получили ранения. “Шесть человек сейчас готовятся к отправке в федеральные клиники, в том числе и полуторамесячный ребенок вместе с мамой”, - сообщил Гладков.