Возрастное ограничение 18+
Гладков: в Белгороде из-под завалов жилого дома извлекли тела 15 человек
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
В Белгороде из-под завалов жилого дома на улице Щорса на данный момент извлекли тела 15 человек.
Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, основная часть разбора завалов завершена.
“Сегодня утром продолжат работы наши экспертные организации по обследованию и изучению технического состояния поврежденного жилого дома. По результатам этой работы будем принимать дальнейшее решение по его судьбе”, - добавил Гладков.
⠀
В пунктах временного размещения сейчас находятся 36 жителей, чьи квартиры пострадали. По словам губернатора, основная часть жильцов разместилась у своих родственников.
За минувшее воскресенье в регионе погибли 19 человек. “Вчера во время вечерних обстрелов у нас погибло еще три мирных жителя. Еще одна женщина, которая получила ранения 11 мая, скончалась в больнице”, - написал глава региона.
По его данным, 27 человек получили ранения. “Шесть человек сейчас готовятся к отправке в федеральные клиники, в том числе и полуторамесячный ребенок вместе с мамой”, - сообщил Гладков.
Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, основная часть разбора завалов завершена.
“Сегодня утром продолжат работы наши экспертные организации по обследованию и изучению технического состояния поврежденного жилого дома. По результатам этой работы будем принимать дальнейшее решение по его судьбе”, - добавил Гладков.
⠀
В пунктах временного размещения сейчас находятся 36 жителей, чьи квартиры пострадали. По словам губернатора, основная часть жильцов разместилась у своих родственников.
За минувшее воскресенье в регионе погибли 19 человек. “Вчера во время вечерних обстрелов у нас погибло еще три мирных жителя. Еще одна женщина, которая получила ранения 11 мая, скончалась в больнице”, - написал глава региона.
По его данным, 27 человек получили ранения. “Шесть человек сейчас готовятся к отправке в федеральные клиники, в том числе и полуторамесячный ребенок вместе с мамой”, - сообщил Гладков.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области из-за сложных погодных условий прекращена подача электроэнергии в 24 населенных пунктах
04 мая 2024
04 мая 2024