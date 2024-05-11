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Комитет грузинского парламента принял законопроект об иноагентах за две минуты
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Законопроект об иноагентах, который вызвал массовые протесты в Грузии, был принят юридическим комитетом парламента в третьем чтении всего за пару минут.
Об этом на брифинге в понедельник заявила оппозиционный депутат Екатерина Херхеулидзе.
По ее словам, заседание комитета началось в 9.00 и завершилось ровно через две минуты. Оппозиционерам вход ограничили.
Некоторые издания пишут, что на одобрение законопроекта комитету потребовалось всего 67 секунд.
Напомним, в Грузии практически каждый день проходят демонстрации против этого законопроекта. Из-за массовых протестов в парламенте был объявлен желтый уровень безопасности, вход в здание ограничили.
Утром в понедельник проспект Руставели перед парламентом был перекрыт, протестующих оттеснили от здания.
Минувшей ночью в Тбилиси были задержаны 20 участников акций. По данным МВД Грузии, среди них один гражданин России и двое граждан США. Они были задержаны за мелкое хулиганство и неповиновение полиции, добавили в МВД.
Омбудсмен Леван Иоселиани опубликовал обращение, в котором призвал полицию действовать в рамках закона.
«Мы снова стали свидетелями случаев предполагаемого жестокого обращения с гражданами со стороны полиции. Народный защитник еще раз призывает МВД действовать в рамках законодательства и еще раз поясняет, что применение силы должно быть необходимым и соразмерным, должно быть направлено на проведение конкретной правовой меры и ни в коем случае не должно превращаться в целенаправленное насилие против граждан», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте омбудсмена.
Также в заявлении указано, что расследование случаев насилия должно быть проведено в кратчайшие сроки, «чтобы не создавать ощущения безнаказанности, которое может побудить отдельных сотрудников полиции к дальнейшим противоправным действиям».
Напомним, законопроект планируют рассмотреть на пленарном заседании парламента завтра, 14 мая.
Об этом на брифинге в понедельник заявила оппозиционный депутат Екатерина Херхеулидзе.
По ее словам, заседание комитета началось в 9.00 и завершилось ровно через две минуты. Оппозиционерам вход ограничили.
Некоторые издания пишут, что на одобрение законопроекта комитету потребовалось всего 67 секунд.
Напомним, в Грузии практически каждый день проходят демонстрации против этого законопроекта. Из-за массовых протестов в парламенте был объявлен желтый уровень безопасности, вход в здание ограничили.
Утром в понедельник проспект Руставели перед парламентом был перекрыт, протестующих оттеснили от здания.
Минувшей ночью в Тбилиси были задержаны 20 участников акций. По данным МВД Грузии, среди них один гражданин России и двое граждан США. Они были задержаны за мелкое хулиганство и неповиновение полиции, добавили в МВД.
Омбудсмен Леван Иоселиани опубликовал обращение, в котором призвал полицию действовать в рамках закона.
«Мы снова стали свидетелями случаев предполагаемого жестокого обращения с гражданами со стороны полиции. Народный защитник еще раз призывает МВД действовать в рамках законодательства и еще раз поясняет, что применение силы должно быть необходимым и соразмерным, должно быть направлено на проведение конкретной правовой меры и ни в коем случае не должно превращаться в целенаправленное насилие против граждан», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте омбудсмена.
Также в заявлении указано, что расследование случаев насилия должно быть проведено в кратчайшие сроки, «чтобы не создавать ощущения безнаказанности, которое может побудить отдельных сотрудников полиции к дальнейшим противоправным действиям».
Напомним, законопроект планируют рассмотреть на пленарном заседании парламента завтра, 14 мая.
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