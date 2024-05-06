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Новых питомцев показывает посетителям Екатеринбургский зоопарк
Фото: Екатеринбургский зоопарк / зоопарк.екатеринбург.рф
Сотрудники Екатеринбургского зоопарка похвастались пополнением. Среди их новых питомцев — белки, мангуст и макак.
На первом этаже павильона «Западный» посетители Екатеринбургского зоопарка могут увидеть теперь семилетнего японского макака, приехавшего на Урал из Москвы. Он уже успел проявить хулиганский характер и склонность к разрушениям, но зооработники уверены, что он скоро остепенится и заведёт себе семью, тем более что в самочках у него недостатка в зоопарке нет.
Ещё один новичок Екатеринбургского зоопарка прибыл из Перми. Это самка жёлтого мангуста — любопытная и, одновременно, осторожная. Она тоже находится сейчас на стадии привыкания к новому месту и знакомства с самцом. А посетители могут познакомиться с ней на втором этаже павильона «Южный».
Туда же, в «Южный» павильон в Екатеринбурге поселили и ещё двух «пермяков». Это сладкая парочка белок Превоста. Они ещё молоденькие — мальчику около трёх лет, а девочка родилась в прошлом году. Вполне может быть, что на новом месте они решат завести себе потомство.
На первом этаже павильона «Западный» посетители Екатеринбургского зоопарка могут увидеть теперь семилетнего японского макака, приехавшего на Урал из Москвы. Он уже успел проявить хулиганский характер и склонность к разрушениям, но зооработники уверены, что он скоро остепенится и заведёт себе семью, тем более что в самочках у него недостатка в зоопарке нет.
Ещё один новичок Екатеринбургского зоопарка прибыл из Перми. Это самка жёлтого мангуста — любопытная и, одновременно, осторожная. Она тоже находится сейчас на стадии привыкания к новому месту и знакомства с самцом. А посетители могут познакомиться с ней на втором этаже павильона «Южный».
Туда же, в «Южный» павильон в Екатеринбурге поселили и ещё двух «пермяков». Это сладкая парочка белок Превоста. Они ещё молоденькие — мальчику около трёх лет, а девочка родилась в прошлом году. Вполне может быть, что на новом месте они решат завести себе потомство.
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