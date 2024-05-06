Новых питомцев показывает посетителям Екатеринбургский зоопарк

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сотрудники Екатеринбургского зоопарка похвастались пополнением. Среди их новых питомцев — белки, мангуст и макак.На первом этаже павильона «Западный» посетители Екатеринбургского зоопарка могут увидеть теперь семилетнего японского макака, приехавшего на Урал из Москвы. Он уже успел проявить хулиганский характер и склонность к разрушениям, но зооработники уверены, что он скоро остепенится и заведёт себе семью, тем более что в самочках у него недостатка в зоопарке нет.Ещё один новичок Екатеринбургского зоопарка прибыл из Перми. Это самка жёлтого мангуста — любопытная и, одновременно, осторожная. Она тоже находится сейчас на стадии привыкания к новому месту и знакомства с самцом. А посетители могут познакомиться с ней на втором этаже павильона «Южный».Туда же, в «Южный» павильон в Екатеринбурге поселили и ещё двух «пермяков». Это сладкая парочка белок Превоста. Они ещё молоденькие — мальчику около трёх лет, а девочка родилась в прошлом году. Вполне может быть, что на новом месте они решат завести себе потомство.