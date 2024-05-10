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107 нарушений противопожарного режима выявили в выходные в Свердловской области
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Сотрудники лесничеств, администраций муниципалитетов, МЧС и полиции провели четырехдневную операцию по контролю за соблюдением особого противопожарного режима с 9 по 12 мая в Свердловской области. В результате было зафиксировано 107 нарушений, связанных с разведением огня на территориях садовых товариществ и дачных кооперативов. Об этом сообщает информационный портал региона.
Патрульные группы, состоящие из более чем 200 человек, активно взаимодействовали с жителями региона, предотвращая разведение огня для приготовления пищи и сжигания мусора.
Патрульные группы, состоящие из более чем 200 человек, активно взаимодействовали с жителями региона, предотвращая разведение огня для приготовления пищи и сжигания мусора.
Ежедневно порядка 200 человек работали с жителями региона, обходили прибрежные территории водоемов, садовые и дачные кооперативы, не допускали разведение огня в популярных местах отдыха уральцев. Благодаря этой работе 13 мая на Среднем Урале нет ни одного действующего лесного пожара,
— сказал министр природных ресурсов и экологии
Свердловской области Денис Мамонтов
Свердловской области Денис Мамонтов
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