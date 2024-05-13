Глава СК потребовал доклад о пожилой женщине, которую, по сообщениям из социальных сетей, избивает дочь и зять





— сообщает СК по Свердловской области Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ по Свердловской области Мирошниченко К.В. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Свердловской области начата проверка по факту противоправных действий в отношении пожилой женщины, которая, по сообщениям из социальных сетей, подверглась избиению со стороны своей дочери и зятя.По информации соседей, на теле пожилой женщины имеются множественные ссадины. Предполагается, что причиной этого является конфликт из-за имущества.